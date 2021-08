7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,682 EUR +0,47% (11.08.2021, 14:10)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,678 EUR +0,39% (11.08.2021, 13:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Auf den ersten Blick sähen die Zahlen zum Q2 21 und der erhöhte Ergebnisausblick für das Gesamtjahr überraschend gut aus. Beim genaueren Hinschauen habe sich jedoch herausgestellt, dass dies vor allem auf Einmaleffekte zurückzuführen gewesen sei, und das nicht einmal im Kerngeschäft.Obwohl auf der Umsatzseite leicht unter den Markterwartungen habe E.ON in Q2 21 die Konsensus-Schätzungen beim bereinigten Betriebsergebnis (EBIT) und beim bereinigten Nettogewinn weit hinter sich lassen können. Zum einen habe dies an positiven Wettereffekten wie einer längeren Heizperiode und dem Öffnungsfaktor nach den pandemiegebeutelten Vorquartalen gelegen. Andererseits seien auch die Entschädigungen für die Kernenergie höher ausgefallen, als gedacht, was einen schalen Nachgeschmack hinterlasse.Das Gleiche gelte auch für die Anhebung des Jahresausblicks, der größtenteils auf die Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Bundesregierung und den Atomkraftwerksbetreibern zur Entschädigung für die vorzeitige Schließung zurückzuführen sei. E.ON erwarte nun ein EBIT von EUR 4,4 bis 4,6 Mrd. statt EUR 3,8 bis 4,0 Mrd. und einen Nettogewinn von EUR 2,2 bis 2,4 Mrd. anstelle von EUR 1,7 bis 2,4 Mrd. zuvor. Die Lage im Kerngeschäft sei nämlich unverändert geblieben und auch die Mittelfrist-Prognosen seien bestätigt worden.Diese eher als Einmaleffekt zu deutende Prognoseerhöhung und auch das Übertreffen der Analysten-Erwartungen solle außerdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft derzeit sehr positiv sei. So sei das bereinigte EBIT im Bereich Netze im Jahresvergleich um 19% auf EUR 723 Mio. gestiegen, wobei ein hoher zweistelliger Millionenbetrag für Flutschäden aufgewendet worden sei, und das bereinigte EBIT der Kundenlösungen habe im Vergleich zum Vorjahr um 40% auf EUR 231 Mio. angezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.