XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,058 EUR +0,18% (10.04.2019, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,074 EUR +1,15% (10.04.2019, 15:47)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (10.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Auch am Mittwoch müssten Anleger nach wie vor auf den großen Ausbruch der E.ON-Aktie warten. Die Papiere des Versorgers würden sich zwar über der 10-Euro-Marke behaupten. Der nachhaltige Sprung über diese Hürde gelinge aber weiter nicht, das 52-Wochen-Hoch bei 10,14 Euro bleibe unangetastet. Geduld sei gefragt.Auf die Stimmung drücke am Montag eine Herabstufung von MainFirst. Analyst Martin Tessier habe E.ON von "neutral" auf "underperform" heruntergesetzt und das Kursziel von 9,30 auf 8,10 Euro gesetzt. Auf dem aktuellen Niveau sehe er damit ein Risiko von knapp 20 Prozent.Rein charttechnisch betrachtet sei die Skepsis von Tessier nicht angebracht. Zwar tue sich die E.on-Aktie nach wie vor schwer, die 10-Euro-Marke nachhaltig hinter sich zu lassen. Ein wirkungsvolles Kaufsignal stehe allerdings unmittelbar bevor. Der Weg bis zum Mehrjahreshoch bei 10,81 Euro aus dem November 2017 wäre dann frei. Nach unten sei das Risiko zudem begrenzt. Knapp unter 9,50 Euro habe sich eine erste Unterstützungszone herauskristallisiert. Bei 9,25 Euro warte dann eine weitere massive Auffangmarke.Anleger sollten bei der Dividendenperle kein Stück aus der Hand geben und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Auch für Neueinsteiger sei es noch nicht zu spät. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: