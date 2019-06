Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,909 EUR +0,26% (21.06.2019, 14:49)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (21.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die neue Energiewelt sehe v.a. auch dezentrale Stromversorgung vor. E.ON sei hier bestens positioniert und biete mit der Solarcloud entsprechende Lösungen an. Der deutsche Versorger halte es für möglich, dass sich zwei Drittel der Kunden komplett selbst mit Strom versorgen könnten. Dazu brauche es allerdings noch einen wichtigen Baustein. Es würden oft die Speichermöglichkeiten im Haus fehlen, um eine komplette Selbstversorgung zu stemmen. Mit Batterien sei es möglich, die Eigenverbrauchsquote auf rund 70% zu erhöhen.Immer mehr Menschen würden sich über eigene Photovoltaikanlagen versorgen. Die Nachfrage nach der Solarcloud dürfte deshalb künftig weiter steigen. Auch weitere Aspekte der neuen Energiewelt wie die Elektromobilität oder intelligente Stromzähler würden E.ON in die Karten spielen. Anleger könnten auf weiter steigende Kurse und den nachhaltigen Ausbruch über das neue Jahreshoch bei 10,26 Euro setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,91 EUR +0,41% (21.06.2019, 14:40)