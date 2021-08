Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (12.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Das bereinigte Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 sei v.a. (d.h. positiv beeinflusst) durch die AKW-Entschädigung geprägt gewesen. Es habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt. Der positive Ergebnis-Einmaleffekt (AKW-Entschädigung in Q2 2021 gebucht) sowie die gestiegenen Marktzinsen (=Reduzierung der Pensionsrückstellungen) hätten dazu geführt, dass die Kennzahl Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA per 30.06.2021 (5,1) im Zielfenster des Unternehmens (4,8 bis 5,2) gelegen habe.Der Ergebnisausblick für 2021, der nun die AKW-Entschädigung berücksichtige, sei erwartungsgemäß entsprechend angehoben worden. Die Ziele bis 2023 (bereinigtes EBIT CAGR 2021-2023: 8% bis 10%; bereinigtes Nettoergebnis CAGR 2021-2023: 12% bis 14%) seien erneut wiederholt worden (allerdings Basisjahr 2021 ohne AKW-Entschädigung). Dies impliziere für 2022e und 2023e (ggü. 2021e) Ergebnisrückgänge. Die Dividende solle nach wie vor um bis zu 5% p.a. steigen. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 0,88 (alt: 0,86) Euro, berichtetes EPS 2021e: 1,20 (alt: 0,75) Euro; berichtetes EPS 2022e: 0,77 (alt: 0,69) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die E.ON-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 10,40 auf 10,80 Euro. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,696 EUR +0,09% (12.08.2021, 12:04)