Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (09.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Bei dem Versorger liege der Fokus derzeit komplett auf der anstehenden Fusion mit der Noch-RWE-Tochter Innogy. Würden die Wettbewerbshüter zustimmen, verabschiede sich der Energiekonzern von der klassischen Stromerzeugung und konzentriere sich auf Netze und Vertrieb. Noch sei zwar weiter unklar, ob der Deal durchgehe. Ein weiterer Schritt sei nun aber erfolgt.Die britische Wettbewerbsbehörde habe grünes Licht für die Übernahme von E.ON-Geschäften durch RWE gegeben, die ebenfalls Teil des Megadeals seien. Eine vertiefte Prüfung sei nicht notwendig, hätten die Wettbewerbshüter mitgeteilt. Bereits im Februar habe die EU-Kommission diesen Teil des Deals genehmigt. RWE werde nach der Deal mit einem Schlag zur Nummer 3 bei Erneuerbaren Energien in Europa.Auch nach der Zustimmung der Briten sei der Innogy-Deal noch nicht durch. Denn ein Teil des Deals sorge für Bedenken bei der EU-Kommission. E.ON könnte im Vertriebs- und Netzgeschäft eine zu hohe Marktmacht bekommen, so die Sorgen der Wettbewerbshüter. Hier müsse der Versorger noch einzelne Zusagen machen, eine Entscheidung solle bis Ende Juli fallen.Konservative Investoren sollten kein Stück der E.ON-Aktie aus der Hand geben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: