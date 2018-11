XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit dem Tief im Oktober habe das Wertpapier rund 10% zugelegt. Der Versorger habe den schwächelnden DAX in diesem Zeitraum damit deutlich outperformt und sei nach Merck und RWE der drittstärkste Wert im Leitindex gewesen. Mit einem neuen Großprojekt in Schweden rüste sich E.ON für die Zukunft.Gemeinsam mit der Credit Suisse baue der Konzern im hohen Norden einen Windpark. Es solle ein Joint Venture mit einer Leistung von 475 Megawatt entstehen, an dem E.ON 20% der Anteile halten solle. Die Gesamtinvestition betrage rund 500 Mio. Euro. Noch in diesem Jahr sei der Baubeginn geplant, der Ende 2021 abgeschlossen sein solle.Bis zum Abschluss der innogy-Übernahme sei E.ON noch selbst im Bereich Erneuerbare Energien tätig. Künftig würden diese Aktivitäten aber an RWE übergehen. E.ON konzentriere sich dann auf das Netzgeschäft und den Bereich Kundendienstleistungen. Zwei Bereiche, die dank der Digitalisierung mit Smart Metern und intelligenten Netzen oder auch der Elektromobilität viel Potenzial versprechen würden.Langfristanleger lassen die Gewinne laufen und sichern die Position bei 7,80 Euro ab - Trader können einen engeren Stopp knapp unterhalb des Widerstandsbereichs bei 8,70 bis 8,75 Euro setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: