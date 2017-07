Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,572 EUR +2,13% (12.07.2017, 16:45)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (12.07.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorgertitel habe sich zuletzt wieder stabilisiert. Es mache sich zunehmend bezahlt, dass E.ON den Fokus auf die neue, attraktive Energiewelt rücke. Mit den Kern- und Kohlekraftwerken habe der DAX-Konzern in den vergangenen Jahren noch häufig in der Kritik gestanden. Ausgerechnet die verbliebene Atomtochter gerate nun wieder in die Schlagzeilen.PreussenElektra wolle in den kommenden Jahren mindestens 1.000 Arbeitsplätze streichen. Derzeit beschäftige die Tochter 2.000 Mitarbeiter. Der Personalabbau habe gute Gründe: PreussenElektra betreibe derzeit noch drei Kernkraftwerke von E.ON und sei auch für den Rückbau aller acht Meiler zuständig. Durch den Atomausstieg mit den Abschaltungen und dem Rückbau der Kraftwerke müsse die Zahl der Arbeitsplätze bis 2026 mindestens halbiert werden.Bereits jetzt würden die Gewerkschaften Sturm gegen die Pläne von PreussenElektra laufen. Auch wenn es für die Arbeitnehmer schwer sei: Ohne den Wandel im Konzern hätte E.ON keine Zukunft gehabt.