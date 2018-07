XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,605 EUR -0,76% (13.07.2018, 13:20)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,613 EUR -0,77% (13.07.2018, 13:20)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (13.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der starke Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland habe die Stromerzeugung aus konventionellen Brennstoffen stark unter Druck gesetzt, Versorger wie E.ON hätten zusätzlich unter dem beschlossenen Atomausstieg zu leiden. E.ON habe sich daraufhin eine große Restrukturierung verordnet, die unter anderem die Abspaltung des konventionellen Erzeugungsgeschäfts umfasst habe. Die restlichen Anteile an der verantwortlichen Tochter Uniper, die zwischenzeitlich an der Börse eingeführt worden sei, seien Ende Juni an den finnischen Energiekonzern Fortum verkauft worden.Aber E.ON sei schon längst einen Schritt weiter und übernehme die Mehrheit der RWE-Tochter innogy, um das Endkunden- und Netzwerkgeschäft bei sich zu bündeln, während RWE im Zuge dessen die Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien erhalte. Vor allem mit dem Netzwerkgeschäft könne sich E.ON eine stabile und ertragsstarke Säule für das neue Geschäftsmodell sichern.Gestern sei das Ergebnis eines Pflichtangebots veröffentlicht worden, das den Minderheitsaktionären von innogy unterbreitet worden sei. E.ON habe im Zuge dessen weitere 5,5% der Gesellschaft erhalten und so den Anteil auf 82,3% ausgebaut. Analysten von J.P. Morgan hätten schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass im Fall einer solchen Annahmequote zunächst kein Zwangsausschluss der Minderheitsaktionäre möglich wäre - denn die Hürde dafür liege bei 90%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: