ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (06.07.2018/ac/a/d)



DüsseldorfDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im bisherigen Wochenverlauf zähle die E.ON-Aktie zu den absoluten Top-Performern im DAX. Diese Kursavancen hätten zwei Effekte: Zum einen sei dem Versorger damit ein neues Jahreshoch (9,83 EUR) gelungen, zum anderen habe das im März gerissene Aufwärtsgap (8,57 EUR zu 8,66 EUR) weiter Bestand. Solche Kurslücken, die offen bleiben würden, würden die Analysten prozyklisch in Richtung der Bewegung interpretieren - im konkreten Fall also als Stärkebeweis. Hinzu komme eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 8,97 EUR) sowie ein positives Schnittmuster zwischen dem 38-Perioden-Pendant (akt. bei 9,16 EUR) und dem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Letzteres sei die erste positive Weichenstellung ihrer Art seit dem Jahr 2009. Unter dem Strich seien deshalb zweistellige Notierungen nur eine Frage der Zeit. Perspektivisch sollte das Papier vielmehr die massive Widerstandszone aus dem Jahreshoch von 2017 (10,81 EUR) und den verschiedenen Tiefs bei knapp 11 EUR ins Visier nehmen. Jenseits dieser Zone würde dann auch die sich abzeichnende, langfristige Bodenbildung der letzten Jahre an Konturen gewinnen. Als Absicherung könnten Investoren die untere Gapkante der o. g. Kurslücke heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,814 EUR +1,18% (06.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,839 EUR +0,36% (07.07.2018, 08:36)