XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,731 EUR +0,14% (01.12.2017, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,735 EUR -0,52% (01.12.2017, 16:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (01.12.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Bei der Tochter Uniper stehe die Übernahme durch Fortum im Fokus. Der finnische Konkurrent sollte die Mehrheit übernehmen. Voraussichtlich bleibe das Wertpapier jedoch liquide an der Börse handelbar, deshalb sollten Investoren die Geschäftsentwicklung nach wie vor im Auge behalten.Uniper habe ferner für 1,75 Mrd. Euro den Verkauf des 25%-Anteils am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje an die österreichische OMV abgeschlossen. "Das verschafft uns am Kapitalmarkt und in unserem Geschäft mehr Sicherheit und gleichzeitig Flexibilität. Auch nach dieser Abgabe bleibt Russland ein Schwerpunkt unseres Geschäfts - ob in der russischen Stromversorgung über unsere russische Tochter Unipro oder in der europäischen Gasversorgung mit unserem langjährigen Partner Gazprom", so Uniper-Chef Klaus Schäfer.Schon im Frühjahr 2016 habe Uniper mitgeteilt, den Verschuldungsgrad - also das Verhältnis von wirtschaftlicher Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA - auf einen Wert unter 2,0 bringen zu wollen. Mit dem Abschluss des Russland-Deals sei das Ziel jetzt erreicht.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" favorisiert die E.ON-Aktie. Mit dem Sprung über die 10-Euro-Marke wäre hier der Weg nach oben wieder frei. (Analyse vom 01.12.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie: