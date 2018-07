XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,715 EUR 0,00% (11.07.2018, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,726 EUR +0,12% (11.07.2018, 15:14)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) zu kaufen.Die Energiebranche befinde sich im Wandel. E.ON und RWE würden sich künftig neu positionieren - Netze, Vertrieb und Stromerzeugung würden klar untereinander aufgeteilt. Zugleich solle die bisherige RWE-Tochter innogy vom Markt verschwinden. Ein erster Schritt des Deals sei jetzt abgeschlossen.Laut Bundesanzeiger hätten 82,27% der innogy-Aktionäre das Übernahmeangebot innerhalb der Annahmefrist - sei sei am 6. Juli geendet - angenommen. Nachdem RWE schon im Vorfeld angekündigt habe, die eigenen 77% an E.ON zu übergeben, sei diese Quote aber keine Überraschung. Vom 12. bis 25. Juli laufe eine zweite Annahmefrist.E.ON habe schon im Vorfeld klargestellt, dass die RWE-Beteiligung ausreiche, um einen Beherrschungsvertrag, der für die Integration von innogy erforderlich sei, abzuschließen. Jedoch sei erst bei der Schwelle von 90% eine Konzernverschmelzung möglich, ein Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre sogar erst bei 95%.Damit eignet sich die E.ON-Aktie vor allem für Konservative, RWE ist etwas spekulativer, aber ebenfalls ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Das regulierte Netzgeschäft und die Dividendenrendite von 4,4% würden solide Zugewinne versprechen. (Analyse vom 11.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: