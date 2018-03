XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.03.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Die Entwicklung beim Düsseldorfer Versorger sei erwartungsgemäß auch nach zwölf Monaten von rückläufigen Geschäftszahlen geprägt gewesen, die sich allerdings auch in Q4 2017 verbessert und die Markterwartungen bei den Ertragskennziffern übertroffen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Stuide. Nach dem erfolgreich umgesetzten Spin Off, der Einigung im Atom-Kompromiss und der Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer hätten sich die Perspektiven der E.ON SE bereits durch den angekündigten Verkauf der restlichen Anteile an Uniper nochmals verbessert. Davon sollten die Aktionäre durch höhere Dividenden sowie eine Wachstums- und Investitionsstrategie doppelt profitieren.Der Ausblick für 2018 sehe beim bereinigten EBITDA und beim Konzernüberschuss das Erreichen der Größenordnung des Vorjahresniveaus vor. Für Überraschung habe die gemeinsam mit RWE angekündigte Neuordnung der beiden Stromkonzerne gesorgt. Dabei wolle sich E.ON mit der vollständigen Konzentration auf das Geschäft mit Energienetzen und Dienstleistungen rund um Energie den schon jetzt ertragreichsten Geschäftsfeldern widmen. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden für die angestrebte Transaktion erwarte Fechner positive Impulse für E.ON.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13 Euro bekräftigt. (Analyse vom 14.03.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie: