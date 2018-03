XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,893 EUR +5,21% (12.03.2018, 10:45)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (12.03.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Die Grundsatzvereinbarung mit RWE über mehrere Transaktionen werde zu einer Neuaufstellung der E.ON SE führen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Düsseldorfer Versorger wäre durch die Übernahme der RWE-Ökostromtochter innogy stark auf die Bereiche Energienetze und Vertrieb fokussiert. Die Pläne erschienen schlüssig, auch wenn sie für Altaktionäre der E.ON SE eine Verwässerung bedeuten würden.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die E.ON-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 9,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 12.03.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,894 EUR +4,52% (12.03.2018, 11:00)