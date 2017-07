WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (11.07.2017/ac/a/d)



Mitte Juni markierte die Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ihr aktuelles Jahreshoch bei 9,17 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieses gelte als Widerstandsmarke, welche nicht so einfach zu überwinden sein dürfte. Nach unten hin scheine die Aktie des im DAX notierten Energiekonzerns gut unterstützt. Eine erste Unterstützungsmarke biete das aktuelle Monatstief bei 7,99 Euro. Zudem bewege sich das Papier von E.ON aktuell in einem mittelfristigen, seit Dezember des vergangenen Jahres bestehenden Aufwärtstrend. Dieser verlaufe derzeit bei 7,45 Euro. Weitere Rückendeckung könnte der Kurs der E.ON-Aktie durch die 200-Tage-Linie erhalten. Der gleitende Durchschnitt bewege sich gegenwärtig bei 7,13 Euro. Die Kurstiefpunkte von Mai bei 7,01 Euro stellen eine weitere wichtige Unterstützungsmarke für den Energietitel dar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.07.2017)