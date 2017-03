Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

6,925 EUR +2,14% (17.03.2017, 10:13)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (17.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) von 7,30 Euro auf 7,10 Euro.Der Versorger habe eine Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht durchgeführt (200.099.000 neue Aktien (entspreche rund 10% des Grundkapitals), ab 01.01.2016 gewinnberechtigt). Der Bruttoemissionserlös belaufe sich auf ca. 1,34 Mrd. Euro. Dies impliziere einen Platzierungspreis von ca. 6,70 Euro/Aktie, was einem geringfügigen Abschlag von 2% bezogen auf den Xetra-Schlusskurs vom 16.03.2017 entspreche.Die Kapitalerhöhung stelle keine Überraschung dar und sei nach Meinung des Analysten ein wichtiger Schritt zur Bilanzsanierung (negatives Eigenkapital der E.ON-Aktionäre per 31.12.2016; Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA: 5,3).Der Konzern habe nach Ansicht des Analysten ein sehr gutes Zeitfenster für die Kapitalmaßnahme getroffen (DAX in der Nähe des Allzeithochs, positives Sentiment für den deutschen/europäischen Versorgersektor wegen Übernahmefantasie). Nachdem S&P und Moody's (am 15.03.) das E.ON-Rating jeweils um eine Stufe gesenkt hätten, sei zudem der Ratingdruck gesunken (Ausblick jeweils auf "neutral" erhöht).Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:6,943 EUR +1,64% (17.03.2017, 09:57)