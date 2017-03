ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (15.03.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen zum Kauf der Aktie des Versorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und erhöht das Kursziel von 6 auf 8,50 Euro.Der erste Jahresabschluss nach dem erfolgreich umgesetzten Spin Off von Uniper se für den Düsseldorfer Versorger angesichts des weiteren Wertberichtigungsbedarfs wie erwartet verlustreich ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem habe die Einigung im Atom-Kompromiss belastet. Allerdings hätten trotz des herausfordernden Branchenumfeldes operativ weiter gute Zahlen präsentiert werden können, die sogar oberhalb der Markterwartungen gelegen hätten.Nachdem nun das "Kerngeschäft von Lasten der Vergangenheit und Risiken befreit" worden sei, richte sich der Blick des Vorstands nach dem "Übergangsjahr 2016" in seinen "gesunden operativen Kerngeschäften" nach vorn. Die zur Jahresmitte 2017 geplante Zahlung an den staatlichen Kernenergie-Fonds sei größtenteils bereits gedeckt, Maßnahmen zum Schuldenabbau und zur Stärkung des Eigenkapitals und ein weiteres Kostensenkungsprogramm seien verabschiedet worden. Den Aktionären würden steigende Dividenden in Aussicht gestellt. Trotz der Belastung durch eine mögliche Kapitalerhöhung sehe Fechner derzeit bei E.ON mehr als Chancen und Risiken.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die E.ON-Aktie von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft und das Kursziel von 6 auf 8,50 Euro angehoben. (Analyse vom 15.03.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:6,77 EUR -3,52% (15.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:6,84 EUR -2,88% (15.03.2017, 21:59)