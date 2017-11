Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,648 EUR +0,85% (08.11.2017, 11:11)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Hier sieht es nach Q3-Quartalszahlen gar nicht schlecht aus - AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die E.ON SE habe heute laut dem Aktienprofi gemischte Zahlen zum 3. Quartal vorgelegt. Sie seien ein bisschen schwächer als im Vorjahr gewesen. Allerdings liege hier mit dem bereinigten EBIT alles im grünen Bereich. Die Bilanz sei zwar unter dem Vorjahr ausgefallen, aber alles in allem laufe es für die E.ON SE eigentlich nicht schlecht, glaube der Börsenexperte. Vor allen Dingen sei der massive Schuldenstand jenseits der 25-Mrd.-Euro-Marke deutlich auf 19 Mrd. Euro abgebaut worden. Das sei letztendlich die Atom-Steuer, die zu Unrecht bezahlt worden und ins Unternehmen zurückgeflossen sei.Von daher sieht es bei E.ON gar nicht schlecht aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,655 EUR +1,04% (08.11.2017, 10:56)