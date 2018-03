ISIN E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (20.03.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) charttechnisch unter die Lupe.Zu Beginn der letzten Woche habe die E.ON-Aktie eine Aufwärtskurslücke (8,57 EUR zu 8,69 EUR) gerissen, die der Versorger im weiteren Wochenverlauf habe verteidigen können. Solchen Gaps, die offen bleiben würden, würden eine ganz besondere Bedeutung beimessen. Im konkreten Fall steche aber gleichzeitig der markante Docht der jüngsten Wochenkerze hervor. Für dieses Muster gebe es gute Gründe: Schließlich würden hier die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 9,15/9,22 EUR) verlaufen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Anstieg über die beiden gleitenden Durchschnitte als Katalysator für einen weiteren Aufwärtsimpuls in Richtung des Mehrjahreshochs vom November 2017 bei 10,81 EUR definieren. Insbesondere dann, wenn der skizzierte Befreiungsschlag in den nächsten Wochen von einem positiven Schnittmuster zwischen kurz- und langfristiger Glättung kommen sollte. Hoffnungen wecke dabei das hohe Volumen der letzten Woche. Letztlich habe die abgelaufene Woche sogar die höchsten Umsätze seit September 2015 gebracht, was gleichbedeutend mit dem zweithöchsten Volumen der Historie sei. Als engmaschige Absicherung biete sich im Ausbruchsfall die untere Kante der eingangs erwähnten Kurslücke an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)