Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,217 EUR -0,22% (17.01.2017, 15:57)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (17.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Das Papier des Energiegiganten habe in den vergangenen Tagen stark performt. Im schwachen Marktumfeld am Dienstag müsse die E.ON-Aktie jedoch einen leichten Rücksetzer verkraften. Für neuen Schwung könnte ein Medienbericht sorgen, nachdem E.ON in den nächsten Jahren deutlich höhere Gewinne einfahren dürfte.Auf einer Investorenpräsentation habe der Versorger bereits verkündet, dass sich der Atom-Deal mit der Bundesregierung positiv auf den Gewinn auswirken dürfte. Änderungen bei der bilanziellen Behandlung der Kosten für die Atommüll-Entsorgung sollten zu milliardenschweren Entlastungen führen. Erwartet werde, dass der Nettogewinn jährlich um bis zu einer halben Milliarde Euro steige.Die Aussicht auf einen deutlichen Gewinnanstieg in den kommenden Jahren könnte bei dem Versorgertitel für neue Impulse sorgen. Das starke Chartbild spreche derzeit ebenfalls für die E.ON-Aktie.Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,211 EUR -0,14% (17.01.2017, 15:42)