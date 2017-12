Im Ergebnis wiesen die KMUs abermals auf eine verbesserte Verfügbarkeit sowohl von Bankkrediten (12%, unverändert) als auch von Überziehungskrediten (11% gegenüber 10%) hin. Diese Verbesserungen waren auch in stärker von der Krise betroffenen Ländern des Euroraums zu beobachten; so war der saldierte Anteil der KMUs, die einen leichteren Zugang zu Bankkrediten meldeten, in Spanien mit 23%, in Portugal mit 22% und in Irland mit 17% am höchsten. Die KMUs führten diese positive Entwicklung auf eine höhere Kreditvergabebereitschaft der Banken (18% nach 16%) sowie zunehmend günstige allgemeine Wirtschaftsaussichten (14% gegenüber 5%) zurück.



Zugleich verringerte sich der Anteil der KMUs, die einen Bankkredit beantragten, von 32% auf 27%, da der Umfrage zufolge prozentual mehr Unternehmen über ausreichende Finanzmittel verfügten (43% gegenüber 39%). Die Quote der in voller Höhe bewilligten Kreditanträge blieb mit 74% unverändert, während die Ablehnungsquote geringfügig sank (von 6% auf 5%).



Die Umfrage über den Zugang von Unternehmen des Euro-Währungsgebiets zu Finanzmitteln ("Survey on the Access to Finance of Enterprises") wurde entwickelt, um Veränderungen der finanziellen Lage von Unternehmen aufzuzeigen und die Entwicklung des Bedarfs an bzw. der Verfügbarkeit von Außenfinanzierungsmitteln zu dokumentieren. Die Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum von April bis September 2017. Die aktuelle Erhebung wurde vom 18. September bis zum 27. Oktober 2017 durchgeführt. Die Stichprobe umfasste insgesamt 11.202 Unternehmen im Euroraum, von denen 10.210 (91%) weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigten. (Pressemitteilung vom 29.11.2017) (01.12.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die finanzielle Situation der Unternehmen hat sich weiter verbessert, so die Europäische Zentralbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von April bis September 2017 stieg der Anteil der KMUs im Euroraum, die von Umsatzsteigerungen berichteten, deutlich an (per saldo 27%, verglichen mit 19% in der vorangegangenen Erhebung). In Griechenland meldeten die KMUs erstmals seit Einführung der Umfrage im Jahr 2009 mehrheitlich ein Umsatzplus (5% nach -13%). Die positive Umsatzentwicklung schlug sich entsprechend auch in den Gewinnen nieder, die nach Angaben der KMUs im Eurogebiet unter dem Strich zum ersten Mal höher ausfielen (5% nach 0%).