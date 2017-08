Der Bestand an von FMKGs mit Sitz im Euro-Währungsgebiet begebenen Schuldverschreibungen belief sich zum Ende des zweiten Vierteljahrs 2017 auf 1.394 Mrd. EUR und fiel damit um 11 Mrd. EUR niedriger aus als am Ende des Vorquartals. Durch die transaktionsbedingten Veränderungen ergab sich unterdessen eine Nettotilgung in Höhe von 6 Mrd. EUR. Die anhand der transaktionsbedingten Veränderungen berechnete Jahreswachstumsrate der begebenen Schuldverschreibungen sank von 0,4% im ersten Quartal 2017 auf 0,0% im zweiten Jahresviertel.



Die Bestände an verbrieften Krediten - die den größten Teil der von FMKGs im Euroraum gehaltenen Aktiva zur Absicherung der ausgegebenen Schuldverschreibungen ausmachen - erhöhten sich bis zum Ende des zweiten Vierteljahrs 2017 auf 1.191 Mrd. EUR nach 1.182 Mrd. EUR am Ende des Vorquartals. Ausschlaggebend hierfür waren in erster Linie Nettokäufe in Höhe von 16 Mrd. EUR. Bei den verbrieften Krediten von MFI-Originatoren mit Sitz im Euro-Währungsgebiet betrug der Nettoerwerb im Berichtszeitraum 10 Mrd. EUR.



In der Aufgliederung der verbrieften Kredite nach Schuldnergruppen beliefen sich die Buchkredite an private Haushalte im Euroraum zum Ende des zweiten Jahresviertels 2017 auf 779 Mrd. EUR bei einem Nettoerwerb im Quartalsverlauf in Höhe von 3 Mrd. EUR. Die entsprechenden Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften im Eurogebiet betrugen im Berichtsquartal 271 Mrd. EUR bei Nettokäufen von 16 Mrd. EUR.



Was die sonstigen Aktiva der FMKGs mit Sitz im Euro-Währungsgebiet betrifft, so beliefen sich die Einlagen und Kreditforderungen zum Ende des zweiten Quartals 2017 auf 191 Mrd. EUR. Hierbei handelte es sich vornehmlich um Forderungen an gebietsansässige MFIs (109 Mrd. EUR). Bei den Einlagen und Kreditforderungen kam es im zweiten Jahresviertel 2017 zu Nettoveräußerungen im Umfang von 13 Mrd. EUR. Die Bestände an gehaltenen Schuldverschreibungen betrugen am Ende des Berichtsquartals 205 Mrd. EUR bei einem Nettoerwerb in Höhe von 2 Mrd. EUR. Die sonstigen verbrieften Aktiva im Bestand der FMKGs - darunter beispielsweise Forderungen aus Warenlieferungen, Steuern und andere Forderungen - beliefen sich im zweiten Vierteljahr 2017 auf 99 Mrd. EUR, wobei die transaktionsbedingten Veränderungen per saldo vernachlässigbar waren. (18.08.2017/ac/a/m)







