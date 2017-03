Was die Forderungen aus Wertpapieranlagen anbelangt, so erwarben Gebietsansässige per saldo ausländische Wertpapiere in Höhe von 44 Mrd. Euro. Dahinter verbarg sich der Nettoerwerb langfristiger Schuldverschreibungen (25 Mrd. Euro) und von Aktien und Investmentfondsanteilen (24 Mrd. Euro), dem ein Nettoverkauf kurzfristiger Schuldverschreibungen (5 Mrd. Euro) gegenüberstand. Bei den Verbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen war eine Nettoaufnahme in Höhe von 27 Mrd. Euro zu verzeichnen, die sich aus dem Nettoerwerb von im Euroraum begebenen Aktien und Investmentfondsanteilen (20 Mrd. Euro) und kurzfristigen Schuldverschreibungen (22 Mrd. Euro) durch Gebietsfremde ergab. Dem standen Nettoverkäufe/ -tilgungen von im Euro-Währungsgebiet begebenen langfristigen Schuldverschreibungen durch Gebietsfremde in Höhe von 15 Mrd. Euro gegenüber.



Beim Saldo der Finanzderivate (Forderungen minus Verbindlichkeiten) des Euroraums wurden Nettokapitalabflüsse im Umfang von 4 Mrd. Euro verzeichnet. Im Übrigen Kapitalverkehr kam es per saldo zu einer Zunahme der Forderungen (um 23 1 Mrd. Euro) und der Verbindlichkeiten (um 243 Mrd. Euro). Der Nettoerwerb gebietsfremder Forderungen durch Gebietsansässige ging in erster Linie auf MFIs (ohne Eurosystem) (237 Mrd. Euro) zurück. Die Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten war auch auf den Sektor der MFIs (ohne Eurosystem) (259 Mrd. Euro) und in begrenztem Maße auf die übrigen Sektoren (22 Mrd. Euro) zurückzuführen.



Im Zwölfmonatszeitraum bis Januar 2017 kam es bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen zusammengenommen zu einem Anstieg der Forderungen um 767 Mrd. Euro sowie der Verbindlichkeiten um 63 Mrd. Euro, verglichen mit einer Zunahme um 1 125 Mrd. Euro bzw. 684 Mrd. Euro im Zwölfmonatszeitraum bis Januar 2016. Ursächlich hierfür war ein deutlicher Rückgang der Direktinvestitionen der Gebietsansässigen im Ausland wie auch der Gebietsfremden im Euro-Währungsgebiet. So sanken der Nettoerwerb von Forderungen von 730 Mrd. Euro auf 381 Mrd. Euro und der Nettozugang an Verbindlichkeiten von 568 Mrd. Euro auf 66 Mrd. Euro.



In der monetären Darstellung der Zahlungsbilanz verringerten sich die Nettoforderungen der MFIs im Eurogebiet an Ansässige außerhalb des Euroraums im Zwölfmonatszeitraum bis Januar 2017 um 193 Mrd. Euro, verglichen mit einem Rückgang um 56 Mrd. Euro in den zwölf Monaten bis Januar 2016. Dies spiegelte einen höheren Überschuss in der Leistungs- und der Vermögensänderungsbilanz wider (358 Mrd. Euro nach 305 Mrd. Euro), der durch Nettofinanztransaktionen von Nicht-MFIs ausgeglichen wurde. Vor allem bei den kumulierten Transaktionen in Verbindlichkeiten aus Anlagen in Wertpapieren, welche von gebietsansässigen Nicht-MFIs begeben wurden, war eine Umkehr der von Gebietsfremden getätigten Nettokäufe von Schuldverschreibungen (35 Mrd. Euro) in Nettoverkäufe/ -tilgungen (155 Mrd. Euro) zu verzeichnen.



Der vom Eurosystem gehaltene Bestand an Währungsreserven verringerte sich im Januar 2017 um 0,7 Mrd. Euro auf 707,0 Mrd. Euro, was dem Nettoverkauf von Währungsreserven (5,1 Mrd. Euro) und einer negativen Wechselkursentwicklung (3,4 Mrd. Euro) zuzuschreiben war; diese Entwicklungen wurden nahezu vollständig durch positive Neubewertungen, insbesondere von Währungsgold (7,7 Mrd. Euro), ausgeglichen.



Diese Pressemitteilung enthält Revisionen der Daten für den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2016, die jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die zuvor veröffentlichten Angaben haben. (Pressemitteilung vom 22.03.2017) (23.03.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Leistungsbilanz des Euro-Währungsgebiets wies im Januar 2017 einen Überschuss in Höhe von 24,1 Mrd. Euro auf, so die Europäische Zentralbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dahinter verbargen sich Aktivsalden im Warenhandel (24,1 Mrd. Euro), beim Primäreinkommen (12,1 Mrd. Euro) und bei den Dienstleistungen (3,5 Mrd. Euro), die teilweise durch ein Defizit beim Sekundäreinkommen (15,5 Mrd. Euro) aufgezehrt wurdenDie über zwölf Monate kumulierte Leistungsbilanz verzeichnete für den im Januar 2017 endenden Zeitraum einen Überschuss von 357,9 Mrd. Euro (3,3% des BIP des Eurogebiets), verglichen mit 321,6 Mrd. Euro (3,1% des BIP des Eurogebiets) im Zwölfmonatszeitraum bis Januar 2016. Der höhere Aktivsaldo der kumulierten Leistungsbilanz war auf gestiegene Überschüsse im Warenhandel (von 346,8 Mrd. Euro auf 366,3 Mrd. Euro), beim Primäreinkommen (von 42,5 Mrd. Euro auf 59,3 Mrd. Euro) und bei den Dienstleistungen (von 58,6 Mrd. Euro auf 68,5 Mrd. Euro) zurückzuführen. Diesen Zunahmen stand ein höheres Defizit beim Sekundäreinkommen (136,3 Mrd. Euro nach 126,3 Mrd. Euro) gegenüber.Ansässige im Euro-Währungsgebiet erwarben per saldo Forderungen aus Direktinvestitionen in Höhe von 109 Mrd. Euro. Ausschlaggebend hierfür war der Nettoerwerb von Beteiligungskapital (103 Mrd. Euro) und Direktinvestitionskrediten (6 Mrd. Euro). Die Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen erhöhten sich infolge des Nettoerwerbs von Beteiligungskapital (90 Mrd. Euro) und Direktinvestitionskrediten (3 Mrd. Euro) durch Gebietsfremde um 92 Mrd. Euro.