Mit Blick auf die geldhaltenden Sektoren stieg die jährliche Wachstumsrate der in M3 enthaltenen Einlagen privater Haushalte im Juli auf 4,7%, verglichen mit 4,5% im Juni; die entsprechende Zuwachsrate der M3-Einlagen nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften sank im Berichtsmonat auf 4,4% gegenüber 4,9% im Juni. Die Jahreswachstumsrate der M3-Einlagen nichtmonetärer finanzieller Kapitalgesellschaften (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen) fiel von 6,7% im Juni auf 1,9% im Berichtsmonat.



Stellt man die nicht M3 betreffenden Posten der konsolidierten Bilanz des MFI-Sektors (M3-Gegenposten) in den Vordergrund, so lässt sich die jährliche Wachstumsrate von M3 wie folgt aufgliedern: Die Kredite an den privaten Sektor steuerten im Berichtsmonat 3,3 Prozentpunkte (gegenüber 3,2 Prozentpunkten im Juni) bei, die Kredite an öffentliche Haushalte 1,4 Prozentpunkte (nach zuvor 1,5 Prozentpunkten), die längerfristigen finanziellen Verbindlichkeiten 0,7 Prozentpunkte (verglichen mit zuvor 0,8 Prozentpunkten), die Nettoforderungen an Ansässige außerhalb des Euroraums -0,7 Prozentpunkte (-0,4 Prozentpunkte im Juni) und die übrigen M3-Gegenposten -0,8 Prozentpunkte (nach zuvor -0,6 Prozentpunkten).



Was die Kreditentwicklung betrifft, so lag das jährliche Wachstum der gesamten Kreditvergabe an Nicht-MFIs im Euroraum im Juli 2018 bei 3,2%, verglichen mit 3,1% im Vormonat. Die Zwölfmonatsrate der Kredite an öffentliche Haushalte verringerte sich im Berichtsmonat auf 3,7% nach 3,9% im Juni. Die entsprechende Zuwachsrate der Kredite an den privaten Sektor erhöhte sich von 2,8% im Juni auf 3,0% im Juli.



Die Jahreswachstumsrate der um Verkäufe, Verbriefungen und fiktive Cash-Pooling-Aktivitäten bereinigten Buchkredite an den privaten Sektor lag im Juli bei3,4%, verglichen mit 3,5% im Juni. Dabei entsprach die jährliche Zuwachsrate der bereinigten Buchkredite an private Haushalte im Juli mit 3,0% dem Stand des Vormonats; auch die Jahresänderungsrate der an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften vergebenen bereinigten Buchkredite war mit 4,1% im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert. (28.08.2018/ac/a/m)







Die Jahreswachstumsrate der weit gefassten Geldmenge M3 sank von 4,5% im Juni 2018 auf 4,0% im Juli; ihr Dreimonatsdurchschnitt bis zum Berichtsmonat lag damit bei 4,1%, so die Europäische Zentralbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Was die Entwicklung der Komponenten von M3 betrifft, so verringerte sich das jährliche Wachstum des enger gefassten Aggregats M1, das den Bargeldumlauf und die täglich fälligen Einlagen enthält, von 7,5% im Juni auf 6,9% im Juli. Die Jahresänderungsrate der sonstigen kurzfristigen Einlagen (M2 - M1) betrug im Berichtsmonat -1,1%, verglichen mit -0,9% im Juni. Die Vorjahrsrate der marktfähigen Finanzinstrumente (M3 - M2) belief sich im Juli auf -3,1% nach -2,0% im Vormonat.