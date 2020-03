- Wertpapierkäufe: Bis Jahresende würden die Käufe um insgesamt 120 Milliarden Euro erhöht. Die Käufe sollten sich auf den privaten Sektor, also Unternehmensanleihen, konzentrieren.



- Liquiditätsversorgung: Die EZB versorge die Banken mit zusätzlichen langfristigen Refinanzierungsgeschäften (LTRO) mit Liquidität. Dies solle das Finanzsystem unterstützen.



- Kreditprogramme: Die Konditionen bestehender Kreditprogramme (TLTRO III) würden angepasst. Die Banken würden langfristiges Zentralbankgeld noch günstiger erhalten. Damit solle vor allem die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen angeschoben werden.



Um 14:30 Uhr beginne die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Möglicherweise gelinge es ihr hier, die Märkte zu beruhigen.



Die Maßnahmen würden den Börsianern offensichtlich nicht weit genug gehen. Der DAX habe zwischenzeitlich bei 9.546 Punkten aufgesetzt und die Tagesverluste damit auf 880 Zähler ausgebaut. Aktuell notiere er leicht höher, aber weiterhin deutlich unter dem Stand von vor der Entscheidung.



Aus technischer Sicht bleibe der Abwärtstrend intakt. Die nächste Auffanglinie liege im Bereich von 9.300. (12.03.2020/ac/a/m)







