Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

10,80 EUR -0,46% (17.08.2018, 12:48)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Nach dem guten News Flow der vergangenen Wochen, über welchen sie mit ihrem Update vom 7. Juli bereits berichtet hätten, habe das Unternehmen nun weitere erfreuliche News vermeldet. Letzte Woche habe EYEMAXX bekannt gegeben, dass die Vollplatzierung der fünfjährigen 2018/2023 Anleihe nun erreicht worden sei, nachdem zunächst 20 Mio. Euro der maximalen 30 Mio. Euro platziert worden seien. Diese zusätzlichen Geldmittel würden verwendet, um bestehende Immobilienprojekte zu beschleunigen und neue auf die Beine zu stellen und somit das Immobilienportfolio der Gesellschaft zu erweitern. Außerdem seien die Gewinnerwartungen des Managements für das aktuelle Geschäftsjahr 2017/2018, welches am 31. Oktober endet, bestätigt worden.Am 17. Juli sei zudem veröffentlicht worden, dass die Verhandlungen über die Beteiligung der EYEMAXX Real Estate AG an der Vienna Estate Immobilien AG mit einem Anteil von 14% erfolgreich abgeschlossen worden seien und die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen somit gesichert sei.Folglich des guten News Flow der vergangenen Wochen, dem signifikanten Anstieg der Projektpipeline von 760 Mio. Euro zum Geschäftsjahresende 2016/17 auf nunmehr bereits 910 Mio. Euro und den guten Halbjahreszahlen würden die Analysten von SRC Research das Unternehmen gut aufgestellt sehen. Das Management habe weiterhin die Gewinnerwartungen für das aktuelle Geschäftsjahr 2017/2018 bestätigt und die Analysten seien zuversichtlich, dass dies so eintreten werde. Sie würden ihr Kursziel von 19 Euro bestätigen, was ihnen nach dem jüngsten positiven News Flow nicht zu ambitioniert erscheine.