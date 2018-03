Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (19.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) zu kaufen.EYEMAXX habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 eine erneute signifikante Ausweitung der Projektpipeline auf mittlerweile über 750 Mio. Euro erreicht. Nachdem im Geschäftsjahr 2015/2016 mit dem Mannheimer Großprojekt "Postquadrat", dem mit einem Umfang in Höhe von 170 Mio. Euro bis dato größten Projekt der Unternehmensgeschichte gewonnen worden sei, seien im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei weitere Projekte ähnlicher Größenordnung hinzugekommen. Gemeinsam mit dem Projektpartner DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (EYEMAXX-Anteil an der Projektgesellschaft betrage 50,1%) seien in Berlin die Projekte "Vivaldi-Höfe" und "Sonnen-Höfe" mit einem Volumen von jeweils ca. 170 Mio. Euro gewonnen worden.Zugleich seien in 2016/2017 weitere kleinere Wohn- und Gewerbeprojekte hinzugekommen, sodass die dynamische Geschäftsentwicklung der kommenden Geschäftsjahre durch die aktuell umfangreiche Projektpipeline gesichert sei. Die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016/2017 sei dabei, mit einem Anstieg der Gesamtleistung um 29,2% auf 23,58 Mio. Euro (VJ: 18,25 Mio. Euro) sowie des EBIT um 39,2% auf 14,25 Mio. Euro (VJ: 10,24 Mio. Euro) im Rahmen bzw. leicht über den Erwartungen des Analysten ausgefallen.Einen entscheidenden Anteil hieran hätten die zwei neuen Berliner Großprojekte gehabt, bei denen wichtige Meilensteine erreicht worden seien, welche auf Holdingebene ein entsprechendes Beteiligungsergebnis (at equity) in Höhe von insgesamt 11,04 Mio. Euro nach sich gezogen hätten. Zudem habe die Gesellschaft ein Beteiligungsergebnis aus den ebenfalls im abgelaufenen Geschäftsjahr neu hinzugekommenen Projekten in Bonn (2,90 Mio. Euro) sowie in Offenbach (1,67 Mio. Euro) verzeichnet.In den kommenden Geschäftsjahren werde das GuV-Bild der EYEMAXX von der Abarbeitung der aktuellen Projektpipeline, hier insbesondere der drei Großprojekte, bestimmt werden. Während beim gesamten Mannheimer Projekt die Fertigstellung bis zum Frühjahr 2020 (veräußertes Hotelprojekt werde bereits im Frühjahr 2019 an den Erwerber übergeben) geplant sei, sollten die beiden Berliner Projekte über verschiedene Phasen hinweg bis 2021 (Sonnen-Höfe) bzw. bis 2022 (Vivaldi-Höfe) fertiggestellt werden.Ein wichtiger Ergebnistreiber dürfte die sukzessive Rückführung der noch ausstehenden Unternehmensanleihen sein. Zum 25.03.2019 stehe dabei die Anleihe 2013/2019 (ausstehendes Volumen: 8,66 Mio. Euro) und zum 30.03.2020 die Anleihe 2014/2020 (ausstehendes Volumen: 21,34 Mio. Euro) zur Rückzahlung an. Alleine aus den beiden Anleiherückzahlungen lasse sich eine Zinsersparnis in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro realisieren. Im aktualisierten DCF-Modell habe der Analyst ein neues Kursziel in Höhe von 19,80 Euro je Aktie ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, damit das Rating "kaufen" für die EYEMAXX Real Estate-Aktie. (Analyse vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link