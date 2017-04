Ergänzt werde das sehr positive Stimmungsbild für Deutschland durch den ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser sei im März überraschend stark von 111,1 auf 112,3 Punkte gestiegen. Damit habe er sein höchstes Niveau seit Juli 2011 erreicht und liege zudem nur noch um 1,9 Punkte unter seinem historischen Höchststand von 114,2 Punkten seit der Wiedervereinigung, der vom November 2010 datiere. Die aktuelle Aufwärtsbewegung sei sowohl von der Lageeinschätzung als auch von den Geschäftserwartungen ausgegangen.



Auf der Sektorenebene habe vor allem das Verarbeitende Gewerbe überrascht und überzeugt. Der entsprechende Diffusionsindex sei außergewöhnlich kräftig um 4,2 auf 21,0 Punkte gesprungen. Auch dieser Teilindex habe damit sein höchstes Niveau seit Juli 2011 markiert. Angesichts der starken Exportorientierung der deutschen Industrie deute dies darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft derzeit einen zunehmenden Rückenwind von der außenwirtschaftlichen Flanke erfahre. Ein steigender Optimismus sei auch bei den Unternehmen des Einzelhandels und des Baugewerbes zu registrieren gewesen. Dies spreche wiederum für eine anhaltend lebhafte Binnenkonjunktur. Lediglich im Großhandel habe sich die Stimmung eingetrübt. Dort habe es aber im Februar eine massive Stimmungsverbesserung gegeben, sodass der Rückgang das positive Gesamtbild kaum beeinträchtige.



Insgesamt lege die Entwicklung des ifo-Geschäftsklimas wie auch der Einkaufsmanagerindices den Schluss nahe, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland und im Euroraum im Frühjahr beschleunigen könnte oder zumindest stabil bleiben sollte. Bislang seien die Analysten dagegen davon ausgegangen, dass sich die konjunkturelle Dynamik aufgrund der vielfältigen politischen Unsicherheiten (Brexit-Antrag, Wahlen in Europa, Trump) temporär abschwächen sollte. Die Risiken für ihre Wachstumsprognosen hätten sich damit zuletzt zwar eindeutig nach oben verschoben. Bevor sie Anpassungen ihrer Prognosen vornehmen würden, möchten sie allerdings noch erste Bestätigungen eines verbesserten Konjunkturausblicks durch harte Daten abwarten.



Vorläufig würden die Analysten in Deutschland weiterhin mit einer Abschwächung des BIP-Wachstums von 1,9% auf 1,4% in 2017 rechnen. Für die EWU würden sie eine Wachstumsrate von 1,5% nach 1,7% in 2016 erwarten. Für 2018 würden sie für Deutschland von einer leichten Beschleunigung auf 1,5% ausgehen, während das BIP-Wachstum des Euroraums auf 1,6% zulegen sollte. (Zinsen und Währungen April 2017) (05.04.2017/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der Wirtschaft des Euroraums im Allgemeinen und in der Deutschlands im Speziellen wird immer besser, so die Analysten von Postbank Research.So sei der EWU-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im März um 0,8 auf 56,2 Punkte gestiegen. Der EWU-Serviceindex sei deutlich um 1,0 auf 56,5 Punkte geklettert. Beide Indikatoren hätten damit mehrjährige Höchststände erreicht. Noch kräftigere Anstiege seien bei beiden Indikatoren jeweils für Deutschland und Frankreich zu verbuchen gewesen. Die deutsch-französische Achse scheine damit aktuell in konjunktureller Hinsicht ihrer Schrittmacherrolle für Europa gerecht zu werden.