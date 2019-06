Bonn (www.aktiencheck.de) - Der industrielle Sektor des Euroraums war recht positiv ins Jahr gestartet, so die Analysten vom Postbank Research.



Im 1. Quartal sei die EWU-Industrieproduktion (Do., 13.06., 11:00 Uhr) im Vergleich mit der Vorperiode um 0,8% gesteigert worden. Damit seien die Probleme des Sektors nach Einschätzung der Analysten vom Postbank Research aber noch nicht ausgestanden. So habe die Produktionssteigerung zum Jahresauftakt in erster Linie eine Gegenbewegung auf die sehr schwache Entwicklung Ende 2018 dargestellt. Zudem würden die Stimmungsindikatoren darauf hinweisen, dass der Trend in der europäischen Industrie leicht nach unten weisen dürfte. Dies sollte sich für April bestätigen. Die Analysten vom Postbank Research würden mit einem Rückgang der Produktion um 0,3% gegenüber dem Vormonat rechnen, wodurch die Vorjahresrate mit ebenfalls -0,3% dann im leicht kontraktiven Bereich verharren würde. Hinter dieser schwachen Entwicklung würden sich aber sehr differenzierte Entwicklungen in den einzelnen Ländern verbergen.



So habe unter den größeren Mitgliedsländern Frankreich bereits ein Produktionsplus von 0,4% für April ausgewiesen, Spanien sogar einen Monatsanstieg um 1,8%. Die rückläufige EWU-Industrieproduktion sollte letztlich überwiegend aus einer sehr schwachen Entwicklung in Deutschland resultieren, dessen Industrie (ohne Bausektor) einen massiven Rückgang um 2,3% im Vormonatsvergleich zu verzeichnen hatte. Das von den Analysten erwartete Produktionsergebnis für die EWU würde darauf hindeuten, dass die Industrie die Gesamtwirtschaft im 2. Quartal leicht belasten könnte, so dass nur mit einem leichten BIP-Wachstum zu rechnen wäre. Zugleich lasse der heftige Rückschlag der hiesigen Industrie im April jetzt bereits befürchten, dass selbst die von den Analysten vom Postbank Research erwartete Stagnation des deutschen BIP im Frühjahrsquartal möglicherweise nur schwer zu erreichen sei. (11.06.2019/ac/a/m)



