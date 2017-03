Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union unterstützt die Arbeit der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OZSE) in der Ostukraine mit Satellitenbildern, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Dazu stellt sie 3 Mio. Euro zur Verfügung. Die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, begrüßte die EU-Hilfe als weiteren Beitrag zur Umsetzung des Minsker Abkommens: "Die neue Hilfe zeigt erneut die starke Unterstützung der Europäischen Union, das Minsker Abkommen vollständig anzuerkennen, da es die beste Möglichkeit ist, sich in Richtung einer friedlichen und nachhaltigen Lösung im Ukraine-Konflikt zu bewegen, die auf Unabhängigkeit und territorialer Integrität beruht. Wir sind fest entschlossen, die Arbeit der Beobachtermission der OSZE zu begleiten und zu unterstützen."



Die Satellitenbilder liefern rasche und präzise Bilder aus dem Konfliktgebiet. So können die Mitarbeiter der OSZE-Beobachtermission auch die Gegenden, zu denen sie keinen Zutritt haben, weiträumig begutachten und überwachen. Schäden an der Infrastruktur und die Bewegung von Menschen und Ausrüstung werden ebenfalls durch die Aufnahmen festgehalten. (Pressemitteilung vom 24.03.2017) (27.03.2017/ac/a/m)





