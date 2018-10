Die in der Vereinbarung vorgesehenen Aktionen zielen auf die Bekämpfung der irregulären Migration, insbesondere die Bewältigung plötzlicher Veränderungen der Migrationsströme, und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität ab und können eine verstärkte technische und operative Unterstützung an der Grenze beinhalten. Für jede Aktion muss zwischen der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und Albanien ein entsprechender Plan vereinbart werden.



Nächste Schritte



Der Entwurf des Beschlusses über den Abschluss der Vereinbarung wurde dem Europäischen Parlament übermittelt, dessen Zustimmung für den Abschluss erforderlich ist.



Hintergrund



Die heutige Statusvereinbarung mit Albanien ist die erste, die mit einem Drittland geschlossen wird. Die Verhandlungen mit Albanien begannen im Dezember 2017, und der Entwurf der Statusvereinbarung wurde im Februar von Kommissar Avramopoulos und dem albanischen Innenminister Xhafaj paraphiert. Am 13. Juli 2018 genehmigte der Rat die Unterzeichnung der Vereinbarung.



Es sind bereits Entwürfe von Statusvereinbarungen mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (am 18. Juli) bzw. mit Serbien (am 20. September) paraphiert worden. Die Verhandlungen mit Montenegro sowie mit Bosnien und Herzegowina dauern noch an.



Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache kann Einsätze und gemeinsame Aktionen im Hoheitsgebiet von benachbarten Drittländern durchführen, sofern im Vorfeld eine Statusvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem betreffenden Land geschlossen worden ist. Die Kommission hat im September vorgeschlagen, die Rolle der Europäischen Grenz- und Küstenwache weiter zu stärken, ihr ehrgeizige Ziele zu setzen und die Durchführung gemeinsamer Aktionen und Einsätze in Ländern außerhalb der unmittelbaren Nachbarschaft der EU zu ermöglichen. (05.10.2018/ac/a/m)







