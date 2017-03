Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat am Donnerstag makroökonomische Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 600 Mio. Euro frei gegeben, so die EU-Kommission in einer heute veröffentlichten Studie. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Ukraine hat bemerkenswerte Arbeit bei der Stabilisierung und Reformierung ihrer Wirtschaft geleistet, obwohl sich auf ihrem Gebiet ein bewaffneter Konflikt abspielt. Wir wollen, dass sich der positive Reformschub in der Ukraine fortsetzt. Mit der Auszahlung der 600 Mio. Euro an die Ukraine bekräftigt die EU ihr dauerhaftes Engagement die Ukraine bei ihren Bemühungen, die Stabilität aufrechtzuerhalten und die Wirtschaftserholung des Landes zu sichern", sagte Valdis Dombrovskis, Kommissar für den Euro und Sozialen Dialog.Die Makrofinanzhilfe ist Teil einer umfassenden EU-Unterstützung für benachbarte Drittstaaten zu Bewältigung ihrer Zahlungsbilanzkrisen. Sie sind ein spezielles Instrument um außergewöhnliche Krisensituationen besser beherrschen zu können. (Pressemitteilung vom 16.03.2017) (17.03.2017/ac/a/m)