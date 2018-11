Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem am vergangenen Freitag bereits die Austrittsbedingungen zwischen Großbritannien und der EU schriftlich fixiert worden sind, haben sich beide Seiten gestern auch auf ein 26-seitiges Dokument zur Ausgestaltung der weiteren Zusammenarbeit nach dem "Brexit" einigen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Obwohl die Erklärung eine Reihe von kontroversen Punkten wie die künftige Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland sowie die Möglichkeit Großbritanniens eigenständige Handelsabkommen abzuschließen aufgreife, würden andere zuletzt noch strittige Aspekte wie der Status Gibraltars oder der Zugang von EU-Staaten zur Befischung britischer Hoheitsgewässer darin ausgeklammert. Insgesamt mache die Erklärung eine Zustimmung der EU zum Austrittsabkommen auf dem Sondergipfel am kommenden Sonntag wahrscheinlich. Gleichwohl werde die endgültige Entscheidung über die Art des EU-Austritts letztlich - in der Woche vom 10. Dezember - im britischen Parlament fallen. Dabei sei trotz einiger in der gestrigen Deklaration enthaltenen Zugeständnisse an die Kritiker in ihrer Regierungskoalition nach wie vor unklar, ob es Premierministerin Theresa May gelinge, eine Mehrheit für ihren "Brexit"-Plan zusammenzubringen.



Allgemein sei die gestrige Einigung über die zukünftige Zusammenarbeit an den Finanzmärkten mit Wohlwollen goutiert worden. Während der Euro zum US-Dollar wieder über die Marke von 1,14 USD habe klettern können, habe vor allem das Britische Pfund profitiert. So sei die Einheitswährung zum Sterling unter die Marke von 0,89 GBP zurückgefallen. (23.11.2018/ac/a/m)



