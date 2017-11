Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Mitgliedstaaten haben sich am Montag auf die Aufnahme von Verhandlungen zur Modernisierung des bestehenden Assoziierungsabkommens mit Chile geeinigt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ein modernisiertes Abkommen soll den Rahmen für die Beziehungen zwischen der EU und Chile bilden, der die politische, sicherheitspolitische und sektorenspezifische Zusammenarbeit sowie Handelsfragen umfasst. Eine zweite Runde findet Anfang 2018 statt.EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärte: "Die Gespräche zielen darauf ab, ein modernes Handelsabkommen auf höchstem Niveau abzuschließen, das alle Fragen abdeckt - auch jene, die gemeinsame Werte widerspiegeln, wie nachhaltige Entwicklung, Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und Maßnahmen gegen Korruption. Und zum ersten Mal wird ein Handelsvertrag von uns gemeinsame Ziele für die Schlüsselrolle der Frauen im Handel beinhalten." (Pressemitteilung vom 14.11.2017) (15.11.2017/ac/a/m)