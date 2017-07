Die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert, diesen Mechanismus - auch mit angemessenen finanziellen Mitteln - zu unterstützen, damit er seine Arbeit so rasch wie möglich im Einklang mit dem Weltrechtsprinzip und mit höchstmöglicher Professionalität aufnehmen und sein Mandat erfüllen kann.



Hintergrund



Am 21. Dezember 2016 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution 71/248 zur Einrichtung eines internationalen, unparteiischen und unabhängigen Mechanismus zur Unterstützung der Ermittlungen gegen die Verantwortlichen für die seit März 2011 in der Arabischen Republik Syrien begangenen schwersten völkerrechtlichen Verbrechen und ihrer strafrechtlichen Verfolgung. Die Resolution schafft die Grundlage dafür, dass alle Parteien, die im Kontext des Konflikts in Syrien Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden.



Die Finanzhilfe in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Unterstützung des Mechanismus wurde im Rahmen des Stabilitäts- und Friedensinstruments gewährt. (Pressemitteilung vom 19.07.2017) (20.07.2017/ac/a/m)







"Für einen echten und inklusiven Aussöhnungsprozess in Syrien ist es unerlässlich, dass die Opfer von Verbrechen Gerechtigkeit erlangen. Deswegen müssen Kriegsverbrecher für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar so schnell wie möglich", erklärte die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin Federica Mogherini. "Die Europäische Union bekräftigt damit heute ihr Engagement und ihre Unterstützung des syrischen Volkes sowie des von den Vereinten Nationen geleiteten Prozesses für eine politische Lösung der Krise. Die Bevölkerung Syriens verdient Frieden und Gerechtigkeit, und wir werden ihr dabei auch weiterhin unterstützend zur Seite stehen."