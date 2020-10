Es brauche ein unabhängiges und effektives Justizsystem, so Borrell: "Wir erwarten weiterhin das Maximum von den ukrainischen Behörden, denn das ist es, was das ukrainische Volk verlangt."



Seitens der EU hat neben Josep Borrell und EU-Ratspräsident Charles Michel an dem Gipfeltreffen teilgenommen. Die Ukraine wurde von Präsident Wolodymyr Selenskyj vertreten.



Die EU wiederholte die scharfe Verurteilung der eindeutigen Verletzung der ukrainischen Souveränität und territorialen Integrität durch die Aggressionen der russischen Streitkräfte seit Februar 2014. In der gemeinsamen Erklärung heißt es: "Wir verurteilen weiterhin die illegale Annexion der Krim und von Sewastopol durch Russland, die Militarisierung der Halbinsel, die gravierende Verschlechterung der dortigen Menschenrechtslage sowie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit ukrainischer Bürger von und zur Krim-Halbinsel."



Am Rande des 22. Gipfeltreffens EU-Ukraine in Brüssel unterzeichneten der EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung, Olivér Várhelyi, und die stellvertretende Premierministerin für die Europäische und Euro-Atlantische Integration der Ukraine, Olga Stefanishyna, drei Programme im Gesamtwert von 60 Mio. Euro, mit denen die Widerstandskraft des Landes weiter gestärkt und den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie begegnet werden soll.



Das mit 30 Mio. Euro ausgestattete Programm "EU4ResilientRegions" zielt darauf ab, die Resilienz der Ost- und Südukraine gegenüber den negativen Auswirkungen des anhaltenden Konflikts zu stärken, auch im Hinblick auf hybride Bedrohungen und andere destabilisierende Faktoren. Des Weiteren soll mit einer mit 20 Mio. Euro ausgestatteten "Fazilität zur Förderung der Zivilgesellschaft" die Fähigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen zur Teilhabe an Entscheidungsprozessen und am öffentlichen Leben gefördert werden. Schließlich wird mit einem mit 10 Mio. Euro ausgestatteten "Klimapaket für eine nachhaltige Wirtschaft" der Ukraine geholfen, einen ganzheitlichen Ansatz für den Umbau ihrer wichtigsten Wirtschaftssektoren im Hinblick auf eine CO2-arme Wirtschaft zu entwickeln. (07.10.2020/ac/a/m)





