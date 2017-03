Berlin (www.aktiencheck.de) - Der stellvertretende AfD-Vorsitzende, Alexander Gauland, hat die Forderungen des EU-Parlamentschefs Antonio Tajani kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir von Wirtschaftsmigranten in nie gekannter Anzahl überschwemmt werden. Mit fatalen Folgen: Steigende Kriminalität, erhöhte Terrorgefahr, Zusammenbruch unseres Sozialsystems und eine gespaltene Gesellschaft mit hohem Konfliktpotential.Daher begrüße ich die Überlegungen von Antonio Tajani, Migrantenstädte in Nordafrika aufzubauen, um diese Menschen an ihrer Weiterreise nach Europa nachhaltig zu hindern. Deshalb biete ich Herrn Tajani die AfD-Ehrenmitgliedschaft für sein mutiges Aussprechen von unangenehmen Wahrheiten an. Herr Tajani, werden Sie Ehrenmitglied der AfD!" (29.03.2017/ac/a/m)