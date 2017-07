Juncker und Trudeau: EU-Kanada-Abkommen tritt am 21. September vorläufig in Kraft



Am Rande des Gipfels führte Präsident Juncker ein bilaterales Gespräch mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin. Die Präsidenten Juncker und Tusk führten außerdem bilaterale Gespräche mit Nguyễn Xuân Phúc, dem Premierminister von Vietnam, Lee Hsien Loong, dem Premierminister von Singapur, Malcolm Turnbull, dem Premierminister von Australien, und Mauricio Macri, dem Präsidenten von Argentinien, das noch in diesem Jahr die rotierende Präsidentschaft der G20 von Deutschland übernehmen wird.



Präsident Juncker und der kanadische Premierminister Justin Trudeau haben sich am Rande des G20-Treffens auf den 21. September 2017 als Datum für den Beginn der vorläufigen Anwendung des EU-Kanada-Handelsabkommens geeinigt.



Während des zweitägigen Gipfels wurden eine Reihe weiterer Themen erörtert, darunter die nachhaltige Entwicklung, die Partnerschaft mit Afrika, die Digitalisierung sowie Bildung und Beschäftigungsbefähigung für Frauen. All diesen Themen misst die EU einen hohen Stellenwert bei.



Die EU ist Vollmitglied der G20. Die EU ist in der Runde der G20 vertreten, weil sie zu den größten Wirtschaftsräumen der Welt zählt und über spezifische Kompetenzen verfügt, wenn es darum geht, globale Antworten auf globale Herausforderungen zu finden und bei der Koordinierung der Weltwirtschaft mitzuwirken.



Juncker: "Konstruktiv Politik mitgestalten können nicht diejenigen, die wutgetrieben zerstören"



Nach dem Abschluss des G20-Gipfels nahm Juncker in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe auch Stellung zu den Krawallen in Hamburg und den politischen Folgen. "Ich höre gern zu, wenn mir Menschen etwas zu sagen haben. Das ist eine Selbstverständlichkeit, denn Politik hat den Menschen zu dienen. Im Namen aller, die sich für eine bessere Zukunft engagieren und friedlich demonstrieren, bin ich allerdings erschüttert über die Gewalt, die so unverständlich wie sinnlos ist. Brennende Autos und fliegende Gullideckel mögen laut sein, aber ihre Botschaft erstickt im Lärm und Krawall", sagte Juncker.



"Konstruktiv Politik mitgestalten können nur diejenigen, die gemeinsam etwas aufbauen, nicht diejenigen, die wutgetrieben zerstören. Ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen gegen den Kinderhunger in Afrika oder gegen die Folgen des Klimawandels oder der Globalisierung protestieren. Das sind Themen, die die Welt bewegen. Und das sind Themen, die wir beim G20 aufgegriffen haben und bei denen wir uns für gemeinsame Lösungen einsetzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen."



"Den engagierten Polizisten und Sicherheitskräften gebührt Dank"



Hamburg sei als Austragungsort für Weltgipfel geeignet gewesen, unterstrich Juncker. "Vergessen Sie nicht, dass bei einem G20-Gipfel etwa 10,000 Delegierte untergebracht werden müssen. Das geht schlecht in einem Dorf oder auf einer Nordseeinsel. Darüber hinaus war der Gipfel - aller Gewalt zum Trotz - ausgezeichnet vorbereitet. Angela Merkel, aber auch den engagierten Polizisten und Sicherheitskräften gebührt Dank dafür, dass sie sich von den Ausschreitungen nicht vom Kurs haben abbringen lassen."



Heute (Montag) lobte Juncker die Polizei und die Hamburger auch noch einmal in einer offiziellen Erklärung. "Ich möchte mich bei der Hamburger und der deutschen Polizei für ihren Einsatz beim G20 bedanken. Die nachbetrachtende Kritik daran ist nicht gerechtfertigt und nicht nachvollziehbar. Jeder Polizist hat Kopf und Kragen riskiert. Das verdient Anerkennung, und nicht Kritik. Auch die Hamburger Bürger, die am Sonntag bei der Aufräumungsarbeit Hand mitangelegt haben, verdienen Respekt und Anerkennung: Hamburg at its best!" (10.07.2017/ac/a/m)







