Im vergangenen April hatten sich der Wirtschaftsdialog auf hoher Ebene auf die Modernisierung der Zollunion verständigt. Die Türkei ist im Warenhandel derzeit der fünftgrößte Handelspartner der EU. Das beiderseitige Handelsvolumen hat sich seit 1996 um über das vierfacherhöht und beläuft sich auf 140 Mrd. Euro jährlich. Die EU hat einen Handelsbilanzüberschuss von 17 Mrd. Euro.



Die Rolle der Zollbehörden für die Gewährleistung von Sicherheit und Gefahrenabwehr auch innerhalb der EU gewinnt an Bedeutung. Ein starkes und gut verwaltetes System trägt zum Schutz der Bevölkerung vor Terror-, Gesundheits- und Umweltgefahren bei und fördert zugleich die Entwicklung wettbewerbsfähiger Unternehmen. Mit der heutigen Mitteilung stellt die Kommission eine strategische Vision für die Zollunion vor. Der Grundgedanke ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden gestärkt werden muss, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern.



Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll, erklärte: "Gefahren, die alle betreffen, erfordern eine gemeinsame europäische Antwort. Die nationalen Zollbehörden spielen EU-weit eine wichtige Rolle für den Schutz unserer Interessen - von der Erleichterung des Handels über Grenzschutz und Katastrophenschutz bis hin zur Bekämpfung von Waffenschmuggel und Warenfälschungen. Die Europäische Kommission möchte den nationalen Zollbehörden mit ihren 120.000 engagierten Bediensteten die richtigen Instrumente an die Hand geben, um diese wichtigen Aufgaben zu bewältigen. Im nächsten Jahr begehen wir den 50. Gründungstag der Zollunion. Lassen Sie uns diese große Errungenschaft für die kommenden Jahre weiter verbessern." (21.12.2016/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat die EU-Staaten um ein Mandat zur Überarbeitung der seit 20 Jahren bestehenden Zollunion mit der Türkei gebeten, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Ausbau der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei in Schlüsselbereichen wie Migration und Handel war beim EU-Türkei-Gipfel im November 2015 und der Erklärung EU-Türkei vom März 2016 vereinbart worden. Eine Überarbeitung der seit 1996 bestehenden Zollunion ist notwendig mit Blick auf das wachsende Handelsvolumen zwischen der EU und der Türkei und des sich ändernden wirtschaftlichen Umfelds. Die Modernisierung und der Ausbau der Zollunion könnte Unternehmen in der EU beispielsweise im Agrar- und Dienstleistungsbereich neue Chancen eröffnen. Die Kommission verabschiedete heute (Mittwoch) zudem einen langfristigen Plan, mit dem der Zollunion frische Impulse verliehen werden sollen - jenem Eckpfeiler der Europäischen Union, der den Binnenmarkt stützt und schützt.