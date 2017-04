Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat am Mittwoch (12.04.) den sechsten Fortschrittsbericht auf dem Weg hin zu einer Europäischen Sicherheitsunion vorgestellt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:



Er zeigt den Stand der Umsetzung der wichtigsten sicherheitsrelevanten Entscheidungen auf, beispielsweise der Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung und der Überarbeitung des Schengener Grenzkodex. EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos, zuständig für Migration und Inneres, erklärte: "Die jüngsten Terrorangriffe in Europa und unserer Nachbarschaft belegen, wie dringend wir unsere Bemühungen verstärken sollten, um eine effektive und echte Sicherheitsunion zu errichten."



Die Kommission identifiziert in dem Bericht zudem acht Bedrohungen, die prioritär behandelt werden sollten, darunter Cyber-Kriminalität, der Schmuggel von Flüchtlingen, Waffenschmuggel, Mehrwertsteuerbetrug und Kriminalität im Bereich Umwelt. "Der Bericht gibt uns eine solide Diskussionsbasis zu den Prioritäten, die die EU im Kampf gegen die organisierte Kriminalität während der kommenden vier Jahre verfolgen sollte." (Pressemitteilung vom 12.04.2017) (13.04.2017/ac/a/m)





