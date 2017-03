Europäischer Food-Scanner Preis



Außerdem werden auf der Konferenz die Gewinner des Europäischen Food-Scanner Preises bekanntgegeben. 2016 hatte die EU-Kommission den Preis ausgelobt, um erschwingliche und schonende mobile Lösungen entwickeln zu lassen, mit denen die Nutzer erfahren, welche Stoffe sich in ihren Nahrungsmitteln befinden. Der Preis ist mit 800.000 Euro für den ersten Platz und jeweils 100.000 Euro für den zweiten und dritten Platz dotiert. Die neuen Erfindungen sollen vor allem Menschen mit Übergewicht, Allergien oder Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten helfen.



Die EU-Kommission ist in diesem Jahr auf der CeBIT mit einem großen Stand vertreten, der den Fortschritt der Digitalisierung in der EU abbildet, EU-geförderte Innovationen und die Gewinner des Europäischen Food Scanner Preises vorstellt.



Beide EU-Kommissare werden verschiedene Stände der CeBIT besuchen, darunter auch die eigene Ausstellungsfläche der EU-Kommission, die die Entwicklung des Digitalen Binnenmarktes und IKT-Innovationen vorstellt. Kommissarin Jourová wird verschiedene Start-ups und Tech-Firmen treffen, um mit ihnen über die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zu sprechen, die im Mai 2018 in Kraft tritt. (Pressemitteilung vom 17.03.2017) (20.03.2017/ac/a/m)





Andrus Ansip, Vizepräsident der EU-Kommission und zuständig für die Digitale Agenda, und Věra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, werden heute (Montag) die IT-Messe CeBIT besuchen. Im Mittelpunkt ihres Besuches in Hannover steht die verstärkte Zusammenarbeit zwischen der EU und Japan, das in diesem Jahr Partnerland der CeBIT ist. Ansip und Jourová werden dazu hochrangige japanische Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen und über die Datenwirtschaft sprechen. Themen sind unter anderem der freie Datenfluss, das internationale Datenschutzniveau und die industrielle Zusammenarbeit von kleinen und mittleren Unternehmen. Vizepräsident Ansip wird an der Tour durch die CeBIT mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem japanischen Premierminister Shinzō Abe teilnehmen.