Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der 19. EU-Ukraine-Gipfel in Kiew findet unter günstigen Vorzeichen statt, denn die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Ukraine hat große Fortschritte gemacht, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei dem Gipfeltreffen in Kiew am 12. und 13. Juli wird die Europäische Union vertreten vom Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker und dem Präsidenten des Europäischen Rats, Donald Tusk, die Ukraine von Präsident Petro Poroshenko. Außerdem nehmen der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar Johannes Hahn und EU-Kommissarin Cecilia Malmström an dem Treffen teil.Auf dem Gipfel werden die wesentlichen Fortschritte überprüft, die seit dem letzten Treffen im November 2016 gemacht wurden, besonders im Hinblick auf die Umsetzung der ehrgeizigen Reformagenda der Ukraine, die von der EU unterstützt wird. Ein weiterer Bereich für Reformanstrengungen ist der Kampf gegen Korruption. Auf der Agenda des Gipfels stehen auch Fragen der Sicherheit sowie die regionale Lage und außenpolitische Fragen. Juncker, Tusk und Poroschenko werden morgen (Donnerstag) um 12 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben, die live bei EbS übertragen wird. (Pressemitteilung vom 12.07.2017) (13.07.2017/ac/a/m)