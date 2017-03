Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat die Unternehmen Behr aus Deutschland, Calsonic, Denso, Panasonic und Sanden aus Japan und Valeo aus Frankreich wegen Beteiligung an einem oder mehreren Kartellen für die Lieferung von Klimatisierungs- und Motorkühlkomponenten an Autohersteller mit Geldbußen von insgesamt 155 Mio. Euro belegt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:Alle sechs Anbieter räumten ihre Kartellbeteiligung ein und stimmten dem Vergleich zu. Denso wurde die Geldbuße für drei der Kartelle erlassen, weil das Unternehmen die Kommission von den Kartellen in Kenntnis gesetzt hatte. Panasonic wurde die Geldbuße für eines der Kartelle erlassen, weil das Unternehmen die Kommission von dem Kartell in Kenntnis gesetzt hatte.Die sechs Automobilzulieferer, an die sich der Beschluss richtet, haben im Hinblick auf die Lieferung von Klimatisierungs- und Motorkühlkomponenten an bestimmte Automobilhersteller im EWR Preise abgesprochen oder Märkte aufgeteilt und sensible Informationen ausgetauscht. Die Koordinierung erfolgte bei Treffen - im Falle eines der Kartelle vor allem trilateralen Treffen in Europa - und anderen kollusiven Kontakten in Europa und Japan im Rahmen bilateraler Treffen oder per E-Mail oder Telefon. (Pressemitteilung vom 08.03.2017) (09.03.2017/ac/a/m)