Morgen (Freitag) wird das EU-China-Tourismusjahr 2018 in Venedig eröffnet, eine gemeinsame Initiative von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem chinesischen Premierminister Li Keqiang, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Das Ziel seitens der EU ist ein jährlicher Zuwachs in Höhe von 10 Prozent der chinesischen Besucher, d. h. ein Umsatzplus von mindestens 1 Mrd. Euro jährlich für die EU-Tourismusindustrie, sowie rund 200 Partnerschaftsabkommen zwischen Unternehmen aus der EU und China.Eröffnet wird das Jahr von EU-Industriekommissarin Elżbieta Bieńkowska, Parlamentspräsident Antonio Tajani, dem bulgarischen Tourismusminister Nikolina Angelkova, der die Ratspräsidentschaft vertritt, dem italienischen Kultur- und Tourismusminister Dario Franceschini, dem stellvertretenden Vorsitzenden der "Chinese People's Political Consultative Conference" (CPPCC), Qi Xuchun, und dem stellvertretenden Vorsitzenden der nationalen chinesischen Tourismusverwaltung, Du Jiang. (18.01.2018/ac/a/m)