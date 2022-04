Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Gestern (Montag) haben sich die EU-Außenminister in Luxemburg bei einem Ratstreffen zum weiteren Vorgehen gegen die russischen Aggressionen in der Ukraine besprochen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zudem wurde auf dem Ratstreffen besprochen, wie Russland für die groben Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dazu sagte Borrell nach einem Treffen mit dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs: "Wir werden Unterstützung bei der Dokumentation der Kriegsverbrechen leisten. Heute Morgen haben wir mit dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs und auch per Videokonferenz mit dem Ankläger der Ukraine die Lage erörtert. Wir werden beide unterstützen, finanziell und mit unserem Team vor Ort. Die Beratungsmission der Europäischen Union, die bereits vor dem Krieg in der Ukraine war, wird nun die Aufgabe haben, mit dem ukrainischen Generalstaatsanwalt zusammenzuarbeiten, um die Ermittlungen und die Sammlung von Beweisen vor Ort sicherzustellen."Auch das Thema Desinformation war Thema auf dem Ratstreffen. "Es gibt einen weiteren Kampf, einen Kampf der Erzählungen, darüber, wie die Menschen diesen Krieg wahrnehmen. Dieser Kampf wird die geopolitische Ausrichtung der Welt für die nächsten Jahrzehnte prägen. Er ist eine große treibende Kraft für die geopolitische Landschaft", so Borrell. (12.04.2022/ac/a/m)