Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz der überraschenden Beschleunigung des US-Preisauftriebs, der die Zinsphantasien hinsichtlich der FED befeuert, legte der Euro gestern gegenüber dem US-Dollar (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) um 0,4% auf 1,2407 USD zu, berichten die Analysten von Postbank Research.



Auch zum Schweizer Franken habe am Abend ein moderates Plus in Höhe von 0,1% auf 1,1549 CHF zu Buche gestanden. Hingegen habe sich im Vergleich mit Britischem Pfund und Japanischem Yen jeweils ein Minus in Höhe von 0,2% auf 0,8885 GBP beziehungsweise 132,54 JPY ergeben. (15.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.