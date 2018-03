Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro stand gestern infolge des italienischen Wahlergebnisses zunächst unter Druck, konnte sich anschließend aber erholen, so die Analysten von Postbank Research.Dabei habe er gegenüber Freitag zum US-Dollar ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) um 0,1% auf 1,2327 USD zugelegt. Gegenüber dem Schweizer Franken habe er sich um 0,2% auf 1,1569 CHF und zum Japanischen Yen ( ISIN EU0009652627 WKN 965262 ) um 0,5% auf 130,46 JPY verbessert. Dagegen habe der Euro gegenüber dem Britischen Pfund 0,4% auf 0,8903 GBP verloren, was aber in erster Linie als Gegenbewegung auf den Kursanstieg zum Vorwochenschluss zu sehen sei. (06.03.2018/ac/a/m)