Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Januar ringt das Währungspaar EUR/USD mit der an dieser Stelle vielfach ins Feld geführten Widerstandszone bei rund 1,25 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zur Erinnerung: Der alte Basisaufwärtstrend seit 1985, der seit dem Rekordhoch bei gut 1,60 USD bestehende Baissetrend der letzten zehn Jahre, ein Fibonacci-Retracement sowie zwei gleitenden Durchschnitte würden hier ein massives Widerstandsbündel bilden. Dieses "Innehalten" hinterlasse inzwischen auch Spuren bei den quantitativen Indikatoren. So würden RSI und MACD jeweils negative Divergenzen ausweisen, indem die jüngsten Verlaufshochs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden seien. Insbesondere der Trendfolger habe dieses Muster auch vor dem letzten großen EUR-Rückgang vom Frühjahr 2014 gezeigt, als die europäische Einheitswährung nahezu ohne Gegenbewegung von 1,40 USD auf 1,05 USD zurückgefallen sei. Als Belastungsfaktor dürfte sich zudem das nach wie vor hohe Ausmaß an spekulativen EUR-Longpositionen erweisen. In dieser Gemengelage würden die Analysten ein Abgleiten unter die Marke von 1,22 USD als Signalgeber dafür definieren, dass das Währungspaar tatsächlich von der aktuellen Seitwärtsentwicklung in einen Korrekturimpuls übergehe. (10.04.2018/ac/a/m)