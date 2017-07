Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,1490/1,1470. Er notiere damit deutlich über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über die 1,1460/65 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1472/74 und dann das Tageshoch von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Komme es bei 1,1479 zu keinem Rücksetzer, so könnte der EUR dann die 1,1486/88, die 1,1494/96 und dann die 1,1503/05 erreichen. Könne er sich über die 1,1505 schieben, so wären die 1,1512/15, die 1,1521/23 und dann die 1,1531/33 die nächsten Anlaufmarken. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wäre die 1,1540/42, die 1,1550/52 und die 1,1560/63 die weiteren Anlaufziele.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1465/60 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,1448/46 gehen könnten. Bereits hier habe der EUR die Chance, sich zu erholen. Gelinge diese Erholung aber nicht, so könnten weitere Abgaben folgen. Anlaufbereiche wären dann die 1,1439/37, die 1,1424/22 und dann die 1,1414/12. Rutsche der EUR heute unter die 1,1412, so wären die 1,1390/88, bzw. die 1,1383/80 die nächsten relevanten Anlaufmarken. Setze der EUR bis 1,1383/80 zurück, so bestünden hier vergleichsweise gute Chancen auf Erholung. Unter der 1,1380 wären die 1,1368/65, die 1,1358/55 bzw. die 1,1344/42 die nächsten relevanten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1483. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,1494 als auch bei 1,15443/76.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1366/30/15 als auch bei 1,1273/05 verlaufen. Weitere Unterstützungen fänden sich bei 1,1136/07 als auch bei 1,1004.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1512 (1,1542) bis 1,1412 (1,1380) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (12.07.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte gestern Morgen bei 1,1395/1,1385, so die Experten von "day-trading-live.de" im Kommentar zu EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275).Am Morgen habe der EUR zunächst sein Tagestief ausgebildet. Von hier aus sei es zunächst zu einem verhaltenden Aufwärtsimpuls an die 1,1410/13 gekommen, der dann ab verkauft worden sei. Am Nachmittag sei es dann aber zu weiteren, dynamischen Impulsen gekommen, die den EUR bis an die 1,1479 geschoben hätten. Der EUR habe zwar im Nachgang etwas abgegeben, habe sich aber über der 1,1460 festsetzen können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1464/66 weiter bis an die 1,1475/77 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei erreicht und leicht überschritten worden, das Setup habe damit auf der Oberseite gut gegriffen. Die Rücksetzer seien nicht wesentlich unter die 1,1385 gegangen.Chartcheck:Der EUR habe sich gestern deutlich nach oben bewegen können. Auslöser seien die politischen Irritationen in den USA gewesen. Der EUR habe sich damit über das letzte Hoch bei 1,1445 schieben können, was bullisch zu interpretieren sei. Eigentlich wäre jetzt der Weg an die 1,1500/40 frei. Diese Marke könnte auch schon heute erreichbar sein. Am Nachmittag gebe es die Anhörung der FED-Chefin von dem Kongress. Hier würden weitere Einlassungen zur US Geld- und Zinspolitik erwartet. Sollte die nächste Zinserhöhung schon im Juli folgen, dürfte dies Druck auf den EUR ausüben. Sollten diese Maßnahmen erst später erfolgen, so hätte der EUR durchaus Potenzial auf weitere Kurssteigerungen.Ausblick für heute: