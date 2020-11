Ausblick: Bisher ist der Aufwärtstrend im EUR/USD weiterhin intakt und das Währungspaar bewegt sich auf hohem Niveau aufwärts. In den Vortagen ist EUR/USD wieder von der unteren Trendkanalbegrenzung nach oben abgeprallt und notiert aktuell im Bereich von USD 1.182.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar hat aktuell im Bereich von USD 1.182 eine bearishe Tageskerze ausgebildet und könnte mit dem Verlaufshoch um USD 1.185 vor einem neuen Rücklauf stehen. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um den 50er- und 10er-EMA bei etwa USD 1.175. Diese beiden EMAs bilden eine solide Unterstützung. Geht es tiefer, könnte erneut die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa USD 1.164 angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich weitgehend im Bereich von USD 1.182 halten und seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Die nächste Anlaufmarke wäre der Bereich der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1.190 Dollar. Ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal ist aber eher nicht zu erwarten. (06.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD konnte per Ende Mai aus dem langfristigen Abwärtstrend nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das große Signal dazu wurde mit dem Überschreiten des wichtigen 200er-EMA im Tageschart geliefert. In den Vormonaten war das Währungspaar immer wieder am 200er-EMA nach unten abgeprallt und hatte den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Dies unterstreicht auch die Bedeutung des 200er-EMA. Mit dem Durchbruch nach oben folgte dann auch eine lange Aufwärtsrally bis zum bisherigen Verlaufshoch bei USD 1.201. Abwärtskorrekturen innerhalb dieser Aufwärtsrally liefen weitgehend leicht unter dem 10er-EMA aus. Seit Anfang August befindet sich EUR/USD nun in einer ausgedehnten Seitwärtsphase auf hohem Niveau und hat dabei zwei leicht steigende Trendkanäle gebildet. Diese wurden bisher vom Währungspaar weitgehend bestätigt.