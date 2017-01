Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich zunächst über der 1,0720 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er im Nachgang dessen versuchen, die 1,0728/32, die 1,0745/48 und dann die 1,0752/55 zu erreichen. Komme es bei 1,0755 zu keinen Rücksetzern, so könnte der EUR dann die 1,0762/65 und dann das TH von gestern erreichen und bestätigen. Schaffe es der EUR die 1,0775 hinter sich zu lassen, so könnte er dann die 1,0781/84, die 1,0794/96 und dann die 1,0802/05 anlaufen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,0720 halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0713/10 und dann bis 1,0697/94 gehen könnten. Bereits hier bestünden Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Unter der 1,0694 wäre die nächsten Anlaufziele die 1,0686/83, die 1,0674/71 und dann die 1,0664/61. Unter 1,0661 wären weitere Anlaufmarken bei 1,0656/53 und die 1,0644/41 weitere Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0744. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0827/48/69 als auch bei 1,0904/35/73 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0634 als auch bei 1,0580/10 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0498/57/30 als auch bei 1,0392/51 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0779 (1,0803) bis 1,0718 (1,0702) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (25.01.2017/ac/a/m)







